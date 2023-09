La indignación de un 'streamer' español tras probar la comida española de un restaurante de Tokio: "Esto es un jamón de mierda"

Uno de los aspectos que más terminan echando de menos los españoles cuando se van a vivir a otro país es, sin duda, la comida. Es por ello por lo que muchos de ellos deciden acudir a restaurantes extranjeros que ofrezcan determinados platos de nuestra gastronomía.

Sin embargo, en ocasiones, esa experiencia puede no resultar del todo placentera. Esto fue precisamente lo que le sucedió a Megamax, un streamer español que, desde hace unos mese, reside en Tokio, en Japón.

Aunque siempre soñó con cumplir su sueño de adentrarse en la cultura nipona, lo cierto es que este joven, que acumula cinco millones de seguidores en TikTok, sentía cierto antojo de degustar comida española y, por este motivo, decidió ir a un restaurante de Tokio llamado Mon Tercero.

"Aquí nadie habla español, así que empezamos bastante mal", comienza diciendo el influencer en un vídeo que cuenta actualmente con casi medio millón de visualizaciones. "Esto es un jamón de mierda", continúa quejándose, mientras señala una pequeña ración de jamón serrano, cuyo coste aproximado fue de 10 euros, y presentaba un color y un sabor que no le convenció en absoluto.

"Yo no sé que es esto. Esto no es español", expresa contundente el streamer cuando le sirven una ronda de tapas, cuyos platos incluían desde una tortilla insípida con un aspecto peculiar y un salmón poco apetecible.

"Estamos en un restaurante español y no hay pan", denuncia, instantes antes de probar un pequeño montado de un pan pasado. Afortunadamente, la paella que probó le dejó con mejor sabor de boca, a pesar de que, a su juicio, no es una paella per sé, sino "arroz con marisco".