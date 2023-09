Una 'tiktoker' africana que lleva 20 años en España revela una costumbre europea que detesta relacionada con las mascotas

Uno de los atractivos de vivir en el extranjero reside en las ganas por conocer de primera mano una cultura o unas tradiciones distintas a la propia. Sin embargo, en ocasiones, estas diferencias pueden convertirse en grandes choques culturales que dificulten que la experiencia resulte plenamente satisfactoria.

Esto fue precisamente lo que le ha sucedido a Doña Bela, una tiktoker proveniente de Guinea Ecuatorial que lleva afincada en España cerca de 20 años. Con más de 100.000 seguidores, esta influencer comenzó a crecer en la plataforma compartiendo algunos de los choques culturales que más le llaman la atención entre los europeos y los africanos.

En esta ocasión, esta joven ha publicado a través de su perfil de TikTok, Amor por mi cultura, un vídeo en el que expresa su opinión acerca de la la estrecha relación que los europeos -y, más concretamente, los españoles- tienen con sus mascotas. Una costumbre que, según ella misma cuenta, todavía no ha logrado "superar".

"No me acostumbro a vivir con perros", declara en su vídeo, que no tardó en hacerse viral. "En África no entran en casa y en Europa abrazan a los perros, besan en la boca... ¡Ay dios mío! Eso es algo que veo todos los días", añade.

En este sentido, se trata de una costumbre europea que esta joven africana no ha logrado acostumbre "por mucho tiempo" que lleve residiendo en este continente. "Lo más fuerte es que duermen con perros", relata.

En este punto, confiesa que un novio que tuvo la invitó a dormir con él, pero terminó compartiendo la cama también con su perra, algo que supuso un shock: "Te quiero, pero no puedo compartirte con la perra". Asimismo, concluye diciendo: "Yo los quiero mucho y los respeto, pero que no me pidan que me duerma con un perro".

Además del diferente trato con los animales, a esta joven también le sorprendió otro choque cultural, ligado al trato existente con la familia. "Nosotros cuando viene a visitarnos nuestra madre no le decimos cuándo se va o si se queda una semana", explica. "No, se queda el tiempo que quiere porque es nuestra santa madre y es nuestra familia. Para ella, "la familia es lo más valioso", por lo que no comprende que los europeos "calculen" el tiempo que van a pasar con ella.