Una española se sorprende por la técnica de ligar de los alemanes: "Es algo que me llama mucho la atención"

Al trasladarse a un nuevo país es común encontrarse con costumbres que pueden llegar a chocar. Cada cultura tiene sus propias singularidades, y en ocasiones, las disparidades en la forma en la que se abordan situaciones cotidianas pueden resultar curiosas.

Esto es precisamente lo que ha experimentado @rociomouba, una española que cuenta a través de TikTok diferentes aspectos que le han llamado la atención tras llevar varios meses viviendo en Alemania.

Así, ha compartido uno de los choques culturales más destacados que ha experimentado desde su llegada: la singular estrategia para ligar que tienen los alemanes. "Hay muchas veces que a lo mejor un chico se me queda mirando y pienso 'tengo algo en la cara, me ha pasado algo y no me estoy dando cuenta'", comienza diciendo.

Al notar que estas miradas eran algo común cada vez que salía, decidió resolver la incógnita hablando con una amiga que había estado viviendo en Alemania durante más de un año. "Le pregunté a mi amiga que por qué se quedaban mirándome", ha explicado.

Fue entonces cuando descubrió que este gesto no era más que una forma de coquetear: "Me dijo que cuando se te quedan mirando es que les has gustado, pero no te van a decir nada". Esta inusual práctica ha llevado a a Rocío a cuestionar cómo consiguen ligar.

"¿Cómo se echan novia los alemanes si no la conocen de antes? Cuando van de fiesta solo se quedan mirando, qué mal rollo", continúa comentando al señalar que nunca se molestan en entablar una conversación.

"¿Cómo liga la gente alemana si no es con personas que ya conoce de antes o a través de aplicaciones? No lo sé y es algo que me llama mucho la atención porque en España se te acercan o te piden el número. Es curioso", se vuelve a preguntar.