Un influencer comparte lo que le han cobrado por el agua en un establecimiento de Ibiza

El influencer Pablo Cabezali, conocido por sus videos en los que opina sobre los restaurantes que visita, se ha hecho viral estos días por quejarse del precio que ha tenido que pagar al pedir agua para tomar durante una comida en Ibiza.

"Hoy he estado comiendo en el Restaurante Jondal en Ibiza y la cuenta ha salido disparada..", ha empezado el influencer quien ha querido destacar entre exclamaciones lo que le ha costado la bebida: "ojo al agua a 10€!!!".

Cabezali ha compartido en su cuenta de Twitter una foto en la que muestra el ticket de la comida en el que se puede ver una cuenta que asciende hasta los 926 euros y donde el agua es lo más barato.

Entre otros platos, el influencer pidió varias especialidades de caviar como el denominado "selva negra", un steak tartar de wagyu cubierto con caviar que cuesta 260 euros, o el trikini de salmón ahumado, caviar y bogavante cuyo precio está fijado en 135 euros.

Los usuarios de Twitter se han percatado de la excepcionalidad de los alimentos y han contestado al influencer gastronómico: "¿Te estás quejando o estás haciendo ostentación de riqueza?", ha preguntado una twittera.

"No hay derecho a pataleta. Comer un día de agosto en Ibiza a base de cosas con caviar, gambas, almejas.... Es evidente que el dinero no es problema para ti (me alegro) así que no te quejes, menos hipocresías", ha añadido otro usuario.