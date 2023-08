Costumbres normales en las playas españolas que sorprenden a una joven de Costa Rica

El verano es la época por excelencia en las playas españolas. Pero a pesar de que acudir durante la canícula a los arenales para refrescarse es una costumbre global, no en todos los sitios se va del mismo modo.

Prueba de ello es que una costarricense residente en España se ha hecho viral en TikTok por mostrar, en un vídeo, las cosas que más le han sorprendido de las playas españolas.

"Ahorita estoy en una playa en España y me di cuenta de muchas cosas. Empezando porque aquí no hay árboles, entonces no hay sombra. Las personas tienen que traer su sombrilla porque si no se queman literal", explicó la joven.

"A comparación con las de Costa Rica, aquí se llena mucho, hay mucha gente", dice la joven, que también se sorprende de que la gente no ponga música: "Aquí prefieren leer un libro que escuchar música".

"Otra cosa que sí me sorprendió, que había visto vídeos sobre esto, es que hay mujeres sin nada arriba, andan con las tetas al aire", reflexiona esta joven costarricense.

"Y algo que extraño es que aquí no venden granizados ni pipas, solo está este señor que vende cervezas y refrescos", concluye la joven en su vídeo publicado en TikTok.