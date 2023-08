El truco para limpiar las persianas por fuera: un método superfácil y rápido

Si limpiar las ventanas por fuera puede llegar a ser una tarea ardua y difícil, limpiar las persianas por fuera y en un piso alto es todo un reto. Sin embargo, es una tarea que hay que hacer cada cierto tiempo por motivos de mantenimiento y de limpieza. ¿Pero cómo? Si estás en una segunda planta, o incluso una tercera, te puedes apañar con una escalera, pero... ¿y si no es el caso?

Y es que limpiar la cara exterior de las persianas, si no sabes cómo hacerlo, puede ser no solo complicado, sino que además puedes llegar a poner en riesgo tu vida. No hay ni que asomar la mitad del cuerpo por la ventana, ni encaramarse al bordillo para dejarlas como nuevas.

El truco para limpiar la cara exterior de las persianas: el cajón

La gran mayoría de persianas tiene un cajón donde se enrollan. En este espacio se guardan hechas un rodillo y así no ocupan demasiado. La buena noticia es que se puede abrir. Y así, podrás acceder a la persiana y limpiarla poco a poco a medida que la vas desenrollando.

Si tienes dificultades para abrir el cajón de la persiana, puede que esté cerrado a presión. También, en otros casos, están cerrados con tornillos u otro tipo de enganches. En Internet y YouTube podrás averiguar cómo abrirlos según el tipo de cierre del cajón de tu persiana.

A medida que vas extendiendo y limpiando la persiana -puedes hacerlo con un cepillo o trapo-, debes recordar dejarla unos minutos para que seque y no quede húmeda al enroscarla de nuevo. También es importante que te asegures que el cajón de la persiana está limpio. Así evitarás que se vuelva a manchar y alargarás el tiempo entre limpieza y limpieza.

Con este truco, el proceso de limpiar la persiana no te llevará más de 10 minutos (aunque dependerá, claro está, del tamaño y dimensiones de esta).