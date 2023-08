La adorable reacción de felicidad de un niño al que sus padres le compran una Barbie: "Dejad que les guste lo que les gusta"

Parece que el fenómeno de la película de Barbie está llegando lejos, y no solo en cuanto a espectadores de la película, sino también referido a las ventas de la propia muñeca en sí.

Es más que probable que Mattel ya contara con este boom en las compras de su marca, y se esperaba un aumento de las cifras de un 16%, no solo en los juguetes, sino también en ropa y otros accesorios. Pero, además, también se podía imaginar que esto desembocaría en nuevos fans de la muñeca de los 50, tanto chicos como chicas.

Así lo demuestra Christian Shearhod, un profesor estadounidense que muestra su día a día en su cuenta de TikTok, donde acumula un millón de seguidores. Y, en uno de sus últimos vídeos, enseñó el regalo que le pidió su hijo Ashton.

"¿Qué dijiste que querías?", le pregunta el creador de contenido. "¡Un Ken y una Barbie!", responde efusivamente el pequeño de 3 años. Entonces, sus padres le llevaron a una tienda y cogió un set de Barbie y sus complementos, así como otro de Ken y un coche.

"No quiero que me hagas cambiar de idea", empieza a gritar mientras huye de su padre. Pero no era lo que pretendía, pues solo había que ver la cara y los gritos del niño para ver lo feliz que era.

"Dejad a los niños que les guste lo que les gusta... Camiones, Spider-Man, La patrulla canina y quizá Barbies", escribe finalmente Christian Shearhod.

Al margen de esta tierna reacción del pequeño, esta familia no solo demuestra que ha visto la película, sino que fueron más allá, pues el profesor y su pareja se vistieron recientemente con los llamativos modelos de patinadores que lucen Margot Robbie y Ryan Gosling en el filme.

Además, el tiktoker también ha dejado claro en el pasado que está en contra de fomentar los estereotipos de género, ya que en febrero saltó a los medios estadounidenses cuando se hizo viral el caso de su hijo con el pintaúñas.

Según contó, a Ashton le gustaba pintarse las uñas desde los 2 años, pero un día aseguró que su profesora le dijo que "era solo para chicas". Christian, que las lleva pintadas en algunas ocasiones, se mostró en contra de esta afirmación y decidió llevarle a un salón de uñas.