La increíble taquilla del "Barbenheimer", 'Barbie' se acerca a los 1.000 millones y 'Oppenheimer' también es un exitazo

No son secuelas, aunque Barbie no tardará en generar más entregas, ni películas de superhéroes, como las que han dominado la taquilla en los últimos años, ni live action de Disney. La taquilla se ha revitalizado este verano con los estrenos de Oppenheimer de Christopher Nolan y Barbie de Greta Gerwig, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Dos películas nuevas y originales que no solo han significado un soplo de aire fresco en la variedad de propuestas sino también todo un acontecimiento en taquilla.

Un fenómeno bautizado como "Barbenheimer", al coincidir ambas en el mismo día de estreno en los cines, y que incluso le ha valido los elogios de un entusiasmado Francis Ford Coppola calificándolo de "un triunfo para el cine".

Por un lado, es cierto que en el segundo fin de semana de exhibición en Estados Unidos sus recaudaciones han descendido más de un 40 por ciento respecto al de su estreno, pero, aún así, han mantenido unos ingresos altos. Barbie volvió a ser la más taquillera con 93 millones de dólares recaudados. Acumula en menos de dos semanas unos espectaculares 351,4 millones a los que cabe añadir la taquilla fuera de sus fronteras, otros 429,3 millones, lo que arroja una cifra de 780,7 millones de dólares a nivel global hasta ahora según los datos actualizados y recogidos por Deadline.

Nadie duda que no tardará en superar la barrera de los mil millones de recaudación en los próximos días, y quien sabe si también acabará superando los 1.350,4 que ha amasado hasta ahora el largometraje de animación Super Mario Bros. La película, la más taquillera de lo que llevamos de año.

Por su parte, Oppeneheimer, con el hándicap de sus tres horas de duración y una temática destinada a un público más adulto, se situó por segunda semana consecutiva como la segunda más taquillera también en Estados Unidos y Canadá con 46,2 millones. Acumula 174 y sumando lo cosechado en el resto de países, a nivel global su recaudación se ha disparado hasta los 400,3 millones, dejando ya atrás a otros blockbusters potenciales como eran los de Indiana Jones y el dial del destino (lleva ingresados hasta ahora 355,9 millones) y la película de animación de Pixar Elemental (395,2).

Ni siquiera el estreno, el pasado viernes, de Mansión encantada de Disney le ha hecho sombra al "Barbenheimer". La comedia sobrenatural, nueva adaptación basada en una de las atracciones más conocidas de Disneyland, debutó como la tercera más taquillera en Estados Unidos con 24,2 millones de dólares, y un total de tan solo 33,3 millones a nivel global.

