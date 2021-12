Todo lo que sabemos de 'Oppenheimer', la película de Nolan sobre el inventor de la bomba atómica

A Christopher Nolan le gusta mantener sus películas en secreto, y por ello hasta ha puesto nombres falsos a algunos de sus proyectos (Oliver's Arrow en Origen o Merry go round en el caso de su último filme, Tenet). Pero cada vez se hace más difícil mantener todo en secreto en los tiempos que corren, incluso para todo un cineasta de la ilusión y el misterio como él.

Aunque confiamos en que el director de El truco final se guarde algún as bajo la manga, aquí van todos los datos que sabemos por el momento de Oppenheimer, su próxima película centrada el inventor de la bomba atómica.

Sinopsis

Para empezar, el filme contará la historia de Julius Robert Oppenheimer, el físico teórico de Nueva York que se convirtió en hombre clave durante el Proyecto Manhattan en la Segunda Guerra Mundial, por el cual se terminó con la detonación de las primeras bombas nucleares. Sin embargo, Oppenheimer nunca llegó a sentirse del todo orgulloso de una idea que realmente costó la vida de millones de personas.

Por ahí irá la película, según apunta el nada desdeñable hecho de que esté basada en la novela American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, de Kai Bird y Martin J. Sherwin, y cuyo resumen es: "Oppenheimer es una de las figuras icónicas del siglo XX, un físico brillante que lideró los esfuerzos por construir la bomba atómica para su país en tiempos de guerra, y que luego se vio enfrentado a las consecuencias morales del progreso científico".

Reparto oficial

Para dar vida a este brillante y atormentado científico, nadie mejor que el Thomas Shelby de Peaky Blinders. Cillian Murphy volverá a colaborar con Nolan tras Batman Begins, Origen y Dunkerque como Oppenheimer, si bien no estará solo. Emily Blunt dará vida a su esposa, Katherine “Kitty” Oppenheimer, mientras que Matt Damon hará lo propio como el Leslie Groves, el director general del Proyecto Manhattan. También estará Robert Downey Jr. en uno de sus primeros papeles tras abandonar el MCU, aquí dando vida a Lewis Strauss, el líder de la comisión de la bomba atómica que cuestionó la lealtad de Oppenheimer.

Parece que salvo Cillian Murphy, Nolan está sumando caras nunca antes vistas en su cine y a esa ya gran ista de estrellas se han unido otras tres más. La joven Florence Pugh (Viuda negra, Midsommar) se incorpora como Jean Tatlock, miembro del Partido comunista de Estados Unidos en aquella época con quien Oppenheimer mantiene una compleja relación. El cineasta y también actor Benny Safdie, al que muy pronto podremos ver en Licorice Pizza, interpretando aquí al físico húngaro Edward Teller, otro miembro del Proyecto Manhattan y padre de la bomba de hidrógeno, aún más letal que la atómica. Rami Malek también ha sido confirmado, aunque su papel aún no está claro.

Fecha de estreno

Dado que se trata de una película en pleno proceso de producción, aún falta para poder verla. Sin embargo, Nolan es un hombre de palabra (ya lo demostró con el estreno de Tenet en plena pandemia) y su próxima película está prevista para estrenarse el 21 de julio de 2023, al menos en Estados Unidos y como primera fecha provisional.

Además, el hecho de que Nolan se haya pasado a Universal tras dejar Warner tiene otro aliciente, y es que su película podrá mantenerse en exclusiva en cines pasados los 45 días de exhibición. Si fuera cualquier otra película no sería el caso y terminaría en una plataforma más pronto que tarde, pero parece que habrá tiempo de sobra para disfrutar de la nueva película de Christopher Nolan como él siempre sueña que sea, en un cine.

