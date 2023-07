'Mansión encantada' nos lleva de vuelta a Disneyland sin grandes sobresaltos

Valoración: 'Mansión encantada'

Disney siempre se ha caracterizado por saber extender la vida útil de un producto hasta lo delirante. Más allá de las secuelas nostálgicas, los remakes o las actuales series de Disney+ que la misma compañía eliminará del catálogo pasados unos meses, esto se percibe especialmente bien en el rendimiento que le ha sacado a las atracciones de sus parques temáticos. Los muros de Disneyland ofrecen una iconografía lo bastante atractiva como para cobijar cualquier relato al tiempo que aclimata su atractivo, y sea fidedigno o no a la fuente original este sirva para lanzar blockbusters.

El caso más feliz es el desencadenado por Piratas del Caribe, quedando eclipsado por él a principios de los 2000 aquella primera Mansión encantada que protagonizó Eddie Murphy, y de la que veinte después una Casa del Ratón a la que no le sobran las ideas ofrece una suerte de reboot. Cambiando a casi todos los personajes pero manteniendo una ambientación que en teoría sigue siendo seductora.

Y en efecto. La atracción original aprovechaba el lecho cultural de Louisiana, con su jazz y los fantasmas de sus pantanos, para epatar a los visitantes no tanto a través de sustos como cualquier otra casa del terror, sino a través de la admiración por su construcción barroca y sus fuegos de artificio. La película de Murphy se ceñía a estos elementos para ser un dócil entretenimiento familiar como ahora es la nueva Mansión encantada, previo paso de Guillermo del Toro coqueteando con la posibilidad de que diera un poco de miedo.

Le ha sustituido Justin Simien (Queridos blancos), pretendiendo traer con él una cierta sensibilidad por la faceta afroamericana del asunto —despachada con el susodicho jazz y el gravitas inigualable de Lakeith Stanfield—, pero amoldándose sin disonancias al encargo que le pedían. Mansión encantada no brilla pues en ningún apartado: quiere ser olvidable y simpática y es lo que es. Lo primero es más acentuado que lo segundo, aunque no convenga desdeñar el encanto que transmiten todos los miembros del reparto, de Stanfield a un Owen Wilson volviendo a frecuentar caserones sombríos tras su icónica muerte en The Haunting.