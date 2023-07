Francis Ford Coppola (director de 'El padrino') cree que el Barbenheimer es una "victoria para el cine"

Estos días Francis Ford Coppola está puliendo Megalópolis, su regreso al cine: una superproducción enorme, que ha reclutado a un gran reparto, y de cuyo desarrollo ha trascendido un considerable clima de caos, como suele ocurrir en la trayectoria del director de Apocalypse Now. Precisamente Hollywood se halla sumido hoy por hoy en algo similar a un apocalipsis, con la huelga combinada de SAG-AFTRA y WGA (actores y guionistas) y una resistencia a negociar de los estudios que está conduciendo al retraso de sus grandes estrenos.

Con lo que volvemos a dinámicas de la pandemia. Pero, respondiendo a preguntas de sus fans en Instagram Stories, Coppola se muestra optimista con el estado de la industria. “Creo que estamos a punto de entrar en una edad de oro. Un cine maravilloso e iluminador para grandes salas”, aseguró, y no lo decía tanto por Megalópolis como por una pregunta que le habían hecho previamente: si había visto Barbie u Oppenheimer. Las películas de Greta Gerwig y Christopher Nolan están suponiendo un milagro para la taquilla, con una coincidencia temporal que ha desencadenado memes pero también una movilización del público.

¿Ha experimentado Coppola el llamado Barbenheimer? Pues no, pero eso no quita que le alegre que exista. “Aún no las he visto, pero el hecho de que la gente llene los grandes cines para verlas, y que no sean secuelas ni precuelas ni tengan un número, siendo películas únicas, es una victoria para el cine”. Barbie ya es el mejor estreno de 2023, mientras que Oppenheimer tiene la mayor apertura para un film de Nolan ajeno a Batman. Que ninguna de ellas sea una secuela complace a Coppola.

El director ha hablado otras veces de la aversión que siente por las sagas que dominan Hollywood. “Antes había películas de estudio. Ahora hay películas de Marvel. ¿Y qué es una película Marvel? Una película de Marvel es un prototipo de película que se hace una y otra vez para que parezca diferente”, dijo el año pasado. Así que está en el barco de Barbenheimer, aunque cabe preguntarse si seguirá manteniendo esta opinión cuando vea Barbie y descubra el ácido chiste que el film de la muñeca de Mattel le ha dedicado a los fans de El padrino…

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.