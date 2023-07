El único chiste que Greta Gerwig no pudo meter en 'Barbie': una ópera de pedos

Barbie está amasando un éxito en taquilla inmenso: tan inmenso que su coincidencia con Oppenheimer bien podría estarle contagiando la afluencia de público a Christopher Nolan. Por ahora su recaudación no tiene techo, y mientras Mattel pretende estropearlo procediendo a lanzar una ristra de películas basadas en sus juguetes, no queda sino alegrarse del recibimiento de una superproducción de Hollywood que, antes que cualquier cosa, es una comedia. Una comedia anárquica, donde parece que no se ha discriminado gag alguno.

Es lo que llama la atención de la tercera película de Greta Gerwig como directora: el guion es un amasijo incansable de bromas que ha pergeñado junto a su pareja Noah Baumbach, teniendo alguna de esas bromas como objetivo la misma compañía que ha amparado el proyecto, Mattel. Gerwig recordaba por ejemplo que hubo una escena (aquella donde un personaje lanza un discurso contra el daño sociocultural de las Barbies) que no gustó demasiado a los productores. “No es que Mattel nos diera el visto bueno en plan ‘¡lo adoramos!’. Fue más bien un tímido ‘vale, parece que vas a hacerlo, así que adelante y veremos cómo sale’”.

“Pero eso era todo lo que necesitábamos, y yo tenía fe en que una vez que vieran la escena, no lucharían contra ella. Puede que mi voluntad de hacerla fuera más fuerte que cualquier otra voluntad de no hacerla”. Sin embargo, y como recordaba para IndieWire, hubo un chiste en el que Gerwig no se salió con la suya. La directora al parecer lleva tiempo dándole vueltas a un gag con pedos involucrados, que en el esquema de Barbie pasaría a convertirse en una enigmática “ópera de pedos”.

“Siempre hemos querido meter un chiste de pedos en condiciones y nunca lo hemos conseguido. En un momento dado manejábamos una ópera de pedos para Barbie”, cuenta la directora de Mujercitas. “Me parecía muy divertido, pero ese no fue el consenso”. Nick Houy, montador habitual de Gerwig, coincidió y dijo que la broma (fuera cual fuera) “estaba en el lugar equivocado”.

“Habrá que convertirlo en un momento narrativo más significativo la próxima vez”, concluía Gerwig esperanzada. ¿Quizá en el marco de las dos películas sobre Las crónicas de Narnia que ya se ha comprometido a realizar para Netflix?

