'Barbie': Greta Gerwig responde a los ataques de extrema derecha contra su película

¿Qué hace falta para que un hombre de casi 40 años, con más de seis millones de suscriptores en YouTube, se ponga a quemar muñecas delante de una cámara? Que se lo pregunten a Ben Shapiro, una de las voces más estentóreas de la extrema derecha de EE UU, quien llevó a cabo un holocausto de rubias plastificadas como presentación de su crítica de Barbie, filme que le ha parecido un ejercicio de misandria woke bañado en pintura rosa.

Y Shapiro no está solo: otros columnistas ultraconservadores como Matt Walsh se han lanzado contra las aventuras de la muñeca Margot Robbie, acusándola de promover el odio contra los hombres y de representar a Ken (Ryan Gosling) como un tonto del haba. ¿Qué tiene que decir a esto Greta Gerwig, directora de la película?

"Se lo toman con mucha pasión, está claro", respondió la cineasta en una entrevista para el New York Times (vía Entertainment Weekly). "Mi esperanza es que la película sea una invitación para que todo el mundo se una a la fiesta y deje a un lado las cosas que no nos hacen ningún bien, ni como mujeres ni como hombres", afirma la cineasta. Y concluye: "Espero que esa pasión les dé algo del consuelo que le ha dado a otras personas".

La respuesta de Greta Gerwig resulta extremadamente diplomática, si tenemos en cuenta las burradas que se han vertido en redes sociales. Por ejemplo, Shapiro dedicó parte de los 40 minutos de su videocrítica a predecir que Barbie "se despeñaría" en taquilla. Algo que las cifras alcanzadas por el filme durante su primer fin de semana desmienten rotundamente.

"Si hiciera una película que se burlase de las mujeres como cabezas huecas inútiles, que atacara constantemente al matriarcado y que pusiera al feminismo como una mierda tóxica, no me cancelarían: me ejecutarían", añadió a su vez Piers Morgan, mientras que Walsh tildaba a Barbie de "propaganda feminista" y "agresivamente antimasculina".

Por último, Ginger Gaetz (esposa del congresista republicano Matt Gaetz) acusó al filme de "no hacer ninguna referencia a los valores de la fe y la familia" y de poner a Gosling en el papel de "un Ken con poca testosterona".

Sea o no portadora de valores disolventes, lo cierto es que Barbie se ha convertido en un fenómeno de crítica y taquilla, midiéndose de igual a igual con su presunta rival Oppenheimer y obteniendo el mejor estreno de la historia dirigido en solitario por una mujer. Como reza una frase muy del gusto de sus detractores, eso son hechos, no sentimientos.

