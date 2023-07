Una niña de 7 años da una lección de vida a su madre y se gana el cariño de Twitter: "Le di millones de besos"

La usuaria de Twitter @MellamanSil ha compartido en su perfil la reacción que tuvo su hija al explicarle por qué no se pone bikini y las palabras de la pequeña han conquistado la red social. La publicación lleva ya cerca de 1.600 'me gusta' y más de 850.000 visualizaciones.

La niña, de 7 años, no entendía por qué su madre no llevaba puesto un bikini al igual que ella. "Le dije la verdad, que me da vergüenza porque tengo kilos de más y no me gusto en bikini", contestó 'Friki Mamá' a su hija.

La tuitera, que promueve por la red social la defensa de los derechos de la infancia, se ha quedado perpleja ante la respuesta de su pequeña tras confesar sobre sus "kilos de más" y lo ha compartido con sus seguidores, quienes no han dudado en responder al tuit y alabar la madurez de la niña.

Es como tu hija de 7 años te sube la autoestima en tres minutos, y te da una lección muy importante, porque también me dijo que no hay que avergonzarse de tu cuerpo porque es tuyo y hay que quererlo (algo que le repito miles de veces).



Lógicamente le di millones de besos. — Friki Mamá (@MellamanSiL) July 23, 2023

"Mamá, pero si tú eres preciosa cómo eres, te puedes poner lo que quieras", respondió. "Lógicamente, le di millones de besos", explicó @MellamanSil después del tierno acto que tuvo su hija con ella.

Los tuiteros también han apoyado la respuesta de la pequeña y muchas mujeres, que se han sentido identificadas con la mujer, han expresado sus opiniones al respecto. "Olé por ti y por tu hija. Ya sabes que la operación bikini comienza por tener un cuerpo, tener un bikini, ponerse el bikini y bajar a la playa, a la piscina o al río. Te lo dice una con un peso de 3 cifras y 5 bikinis en el armario", comentó una usuaria".

"Sí, sí, pero ya sabes que a veces los complejos ganan terreno. Pero nada, la he prometido ir juntas a comprarme uno", contestó la creadora de contenido.