La aplaudida respuesta del dueño de un restaurante ante una mala reseña: "La esclavitud terminó hace mucho"

Para ir a un lugar a comer, lo primero que una persona busca es si tiene, o no, buenas reseñas. Saber la opinión del resto de los usuarios es casi fundamental para saber si merece la pena y cómo es el trato. Sin embargo, en algunas ocasiones las reseñas no son siempre de ayuda.

Prueba de ello ha sido el mensaje que ha compartido un usuario de Twitter en su cuenta. Y es que al buscar un local a donde ir a comer descubrió el mensaje que un 'cliente' dejó en Google: "Sitio muy desagradable, sin educación, trato pésimo, incluso violento, el dueño, el peor, no volveré a ir ni tan siquiera acercarme por si acaso ocurriese algo más grave".

Un duro mensaje que finalizaba con un "para denunciarles". Sin embargo, todo parece ser que la realidad poco tenía que ver con sus palabras. "Primeramente, a usted no se le sirvió, ya que el bar estaba cerrado, incluso con la reja puesta y se le dijo educadamente que estaba el bar cerrado, en dos ocasiones, incluso así usted no quiso entenderlo y seguía haciendo preguntas", escribía el propietario.

Algunas personas creen que la hostelería no merece respeto,ni que tenga horarios,además la reseña negativa...

Y es que, Julián, como se llama el crítico cliente, entró al negocio cuando este ya estaba cerrado. Por ello, no quisieron atenderle y de ahí la mala calificación. Una nota que se repite en todas las reseñas que ha publicado.

"Si quiere respeto, respete caballero", continúa la respuesta, "servicio no le hicimos ninguno, por cierto, debería saber que hay unos horarios y también le digo que denunciable debería ser que personas como usted no tengan respeto por la hostelería, la esclavitud terminó hace mucho. Gracias por no volver".

El mensaje, por su parte, ha sido borrado ante las oleadas de quejas que ha recibido. Y es que, como muchos usuarios señalan, "algunas personas creen que la hostelería no merece respeto, ni que tenga horarios".

Por ello, de nuevo, ha escrito aclarando sus palabras: "Todos estamos de acuerdo en que si un establecimiento está cerrado o cerrando hay que respetar los horarios, por supuesto, pero como en su caso que hay dos entradas por dos calles opuestas, una, por la que yo entré, estaba totalmente abierta, ¿correcto?".

"Siento los comentarios ya borrados, pero solo esperaba una disculpa por las formas en que me trató, que estaban fuera de lugar, si tuviera una pizca de profesionalidad lo hubiera hecho en vez de seguir con su comportamiento incomprensible para alguien que trabaja cara al público", finalizó el cliente, aunque sigue manteniendo la valoración de una estrella sobre cinco.