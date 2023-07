Acude a votar vestida de novia y arrasa: "La entrada ha sido maravillosa"

Normalidad estaba siendo la palabra más repetida de este 23J, que ha arrancado sumido en la tranquilidad pese al susto de algún madrugador, obligado a formar parte de su mesa por la ausencia de los titulares, y a la velocidad de los siete censados en Villarroya (La Rioja), que han batido su propio récord.

Sin embargo, la suspensión de la circulación de trenes con entrada y salida de Valencia ha caldeado los ánimos, especialmente, en la esfera política, y ha llevado a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, a pedir alternativas para garantizar el voto de los viajeros afectados, muchos en conexión con Madrid.

Además, en clave LGTBI, el foco está en el colegio electoral Montserrat de Madrid donde Pablo Durango, popularmente por su personaje Drag 'Onyx', está ejerciendo la función de vocal maquillado y vestido de drag queen. La que es Reina alienígena en la segunda temporada de Drag Race España ya advirtió en sus redes sociales de su decisión de "ir de Onyx este 23J como vocal de mesa" como "incentivo al voto queer", aunque no había desvelado la ubicación de su mesa electoral.

Pero estas no son las únicas anécdotas. Un ejemplo de ello es lo que ha mostrado @luismirrojas en Twitter, que no es otra cosa que una imagen que se ha encontrado cuando ha ido a votar y que se ha hecho viral. "¿Te has casado la noche anterior? No pasa nada. VOTA", ha escrito en la red social junto a una imagen de una mujer vestida de novia. "La entrada de ella ha sido maravillosa", ha agregado en otro tuit, en un hilo que ya lleva más de10 mil 'me gusta'.