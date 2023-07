La foto de esta vivienda que se alquila por 1200 euros indigna a Twitter: "No puede ser real"

Alquilar una casa siempre es complicado. Muchos son los que día tras día comparten en redes sociales las condiciones de viviendas que presentan unas condiciones lamentables y que se ofertan en gran cantidad de webs a precios realmente altos.

Es el caso por ejemplo de una usuaria de Twitter que ha compartido con sus seguidores el anuncio de una vivienda que ha llamado rápidamente la atención de los usuarios.

"Por solo 1200€ al mes puedes tener el privilegio de cocinar y hacer la colada desde el confort de tu cama", señala esta usuaria en un mensaje compartido en la red social.

Por solo 1200 € al mes puedes tener el privilegio de cocinar y hacer la colada desde el confort de tu cama 😍 pic.twitter.com/4nmlDJ1ZiI — lara🧁🦇 (@dealarentina) July 15, 2023

Aunque lo cierto es que esta vivienda podría tratarse de un piso ubicado en España, lo cierto es que la usuaria ha confesado que se trata de una oferta de Dublín, en Irlanda. En la imagen compartida puede verse como el piso presenta un sillón-cama que se ubica al lado de la cocina y la lavadora.

Como era de esperar, el tuit ha llamado la atención de una gran cantidad de usuarios y acumula ya más de 4.500 'me gusta'. "Hacerte unos macarrones desde la cama no es un lujo al alcance de cualquiera", opina un usuario. "Espero que en el anuncio incluyan que te ahorras la cuota del gimnasio cada vez que quieres abrir el horno", expresa otro. "Es coña, no puede ser real", opina otra usuaria.