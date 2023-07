La reacción de un británico al probar el calimocho por primera vez: "No sé si he escogido el vino equivocado"

Un joven británico amante de testar comidas y bebidas de todos los países con más de 330 mil seguidores en TikTok ha hecho incendiar a los usuarios de la plataforma por un vídeo en el que se graba probando el famoso calimocho español y reacciona a su sabor.

Concretamente, Oil Brandon (@oilbrandon) se ha lanzado a catar el tinto de verano con limón primero y el calimocho después. La primera bebida ha sorprendido al usuario: "Después de los primeros tragos no estaba muy seguro, pero después empezó a gustarme y en realidad es bastante refrescante". También muestra el joven cómo probó el tinto de verano varias veces durante su viaje.

La segunda bebida, el calimocho (o como él mismo lo ha llamado, "calimucho"), ha tenido una respuesta distinta por parte del británico: "Se sirven a partes iguales vino tinto y Coca-Cola". Antes de degustarlo, explica que es "una bebida muy popular entre los estudiantes universitarios" y que es "barata".

Al catar el resultado, con hielo, explica: "Después de los primeros tragos tampoco estaba muy seguro, pero esta vez no me ha terminado de gustar". "No sé si es que he escogido el vino tinto equivocado, pero para mí los sabores no pegan muy bien", avanzaba, pero terminar diciendo: "Un poco bastante dulce para mí y no lo encuentro tan refrescante como el tinto de verano".

Al terminar el vídeo, Oil muestra los vasos de tinto de verano y calimocho y eleva el primero de ellos para simbolizar que le ha gustado más, y termina enseñándolo a cámara de cerca para que los espectadores sepan que se queda con la opción del limón.

Entre los comentarios más destacados se pueden encontrar mensajes muy originales, como "si el kalimotxo lo haces con un vino barato mejora mucho"; otros más ofendidos, como "¿Perdón? Pero si el kalimotxo es lo mejor del mundo"; e incluso quien le aconseja que tenag cuidado con la opción escogida: "careful with the [cuidado con el] tinto de verano que es refreshing [refrescante] pero easy to drink [fácil de beber] y cuando te das cuenta you go [vas] loco".