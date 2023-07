"Feliz día del perro": el PSOE y Pedro Sánchez le dan la vuelta al meme de "Perro Sanxe" en el último día de la campaña electoral

El domingo se celebran las elecciones generales y, para celebrar el último día de campaña, los partidos políticos se preparan para celebrar los finales de actos electorales. Un día que ha coincidido con el día mundial del perro. Por ello, desde la cuenta oficial del PSOE han querido apoderarse del meme de "Perro Sanxe".

"Feliz #DíaMundialdelPerro" ha publicado el perfil oficial del partido socialista en Twitter. Un tuit que a los minutos se ha hecho viral convirtiendo "CM del PSOE" en tendencia nacional. La publicación cuenta ya con más de dos millones de reproducciones y sigue subiendo como la espuma.

No ha habido nadie que no haya querido comentar la imagen. Y es que muchos no han podido "creerse" lo que está pasando: "Estoy llorando".

Súbanle el sueldo al CM del PSOE, por favor. https://t.co/nCiypnIche — Thalía Bello (@ThaliaBello_) July 21, 2023

Pero el partido no ha sido el único que ha querido sorprender con esta fecha. Pedro Sánchez también ha tirado de humor utilizando no solo una foto con sus mascotas, sino la canción de Rigoberta Bandini, Perra.

Un movimiento que no ha pasado desapercibido y que ha sido muy comentado en redes sociales. Pues, de la misma manera que el responsable de la cuenta del PSOE, la frase "felicidades Perro" también se ha colado entre los mensajes más repetidos.