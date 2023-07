La reacción de una perrita tras reencontrarse con el ex de su dueña triunfa en TikTok: "Llevaba un año y medio sin verlo"

Siempre se ha dicho que el perro es el mejor amigo del hombre. Sin embargo, hay un detalle que se suele omitir y es que nuestros fieles compañeros de cuatro patas no hacen ninguna excepción. Ni siquiera si ese 'hombre' se trata de tu ex.

Y es que fue precisamente ese reencuentro inesperado -e incómodo- el que vivió Camila, una usuaria de Tiktok, mientras paseaba junto a su perra por la noche. Después de subir la grabación que hizo a través de su teléfono, la escena canina no tardaría en volverse viral. Actualmente, acumula más de 7,3 millones de visitas, con más de 600.000 'me gusta' en la plataforma de TikTok.

Cuando todavía caminaba junto a su golden retriever en una plaza, Camila pudo discernir a lo lejos a su ex pareja, a la cual no veía desde hacía un año y medio. Tan pronto se dio cuenta, comenzó a capturar el momento. Su mascota, que no tardó en darse cuenta de la presencia del hombre, salió corriendo en su dirección.

El joven, que le esperaba con los brazos abiertos, se fundió con ella en un abrazo. Enseguida, el ex de Camila comenzó a acariciar por todo el cuerpo a su amigo de cuatro patas, gesto que para la mascota se tradujo en tirarse al suelo para esperar a recibir más mimos.

Por último, se muestra un último clip con el mismo joven, de espaldas, cargando a este golden retriever, cuya actitud no puede denotar una mayor felicidad. Un reencuentro, sin duda, enternecedor.