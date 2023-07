Una española se muda a México y se emociona por el bonito gesto de su vecina

Llegar a una nueva ciudad supone casi siempre un gran reto. Y más, si todavía no conoces a nadie en el que poder apoyarte si lo necesitas. Este podría haber sido el caso de Alba Messa, una actriz española que desde hace un mes vive en su nuevo piso en México. O, al menos, así lo pensaría su vecina cuando llegó por primera vez.

"Me acaba de pasar una cosa bien hermosa", comenzaba a contar esta usuaria de Tiktok a través de esta red social. Cuando acababa de llegar a su "departamento", dice, de pronto, alguien llamó a su puerta. Era su vecina. "Me traía un post-it con su nombre y su teléfono", continuó.

Tras esto, la mujer aclaraba que el único motivo por el que le había importunado era porque, genuinamente, quería compartir con ella su número de teléfono. "Y ya".

Ante esta bondadoso gesto de su vecina, Alba tuvo que ocultar su emoción. "La verdad he tenido que disimular que me emocioné tantito, está muy hermoso. Me siento muy agradecida, hay gente maravillosa en el mundo".

Entre los comentarios que pueden leerse en este post viral de Titkok, algunos usuarios valoran positivamente el sentimiento de comunidad que genera, así como su utilidad en la vida cotidiana. "Eso hice cuando llegué a mi piso de Barcelona, teníamos una vecina mayor y le dimos nuestro teléfono. Un día se cayó y llamó para que la ayudáramos", decía uno de los usuarios.

Otros internautas, en cambio, no pueden evitar mostrarse alertas ante lo que interpretan como una amenaza en vez de como una simple actitud de apoyo con el prójimo.