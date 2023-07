Una mujer asegura que el 'body' de Kim Kardashian le salvó la vida al recibir cuatro disparos

Kim Kardashian ya puede poner como caracterísiticas de su body que es capaz de salvar vidas. O quizá la siguiente línea de ropa de la empresaria de 42 años sea de chalecos antibalas. Porque una mujer ha dado a conocer que llevar la famosa prenda de Skims, la marca de la socialité, es lo que le ha salvado de la muerte.

Angelina Wiley, que así se llama esta joven, se ha vuelto viral en TikTok tras dar a conocer que le debe seguir viva al famoso body de la más mediática de las Kardashian ya que, aunque narró una trágica historia en la que acabó recibiendo cuatro disparos, tuvo un final menos amargo gracias a que llevaba una de las fajas de Kimberly.

Wiley ha contado que el pasado 1 de enero de este mismo año se encontraba en Kansas City, en el estado de Misuri, esperando un Lyft. Es decir, un coche al estilo de lo que en España se conoce como Blablacar, cuando le dispararon cuatro veces. Por raro que parezca, no solo sorbevivió al ataque, sino que le ha dado las gracias a la famosa influencer.

"Kim Kardashian me salvó la vida", afirma en el vídeo que ha subido a su cuenta en la red social antes de contar la historia. "Este Año Nuevo me dispararon cuatro veces. La noche en que me dispararon, debajo de mi vestido, llevaba una faja moldeadora de Skims", empieza relatando Angelina Wiley.

"Me quedaba tan apretada que literalmente evitó que me desangrara", ha afirmado la usuaria, que ha comparado dicho body con una "armadura corporal para mujeres".

Wiley no solo recomienda comprar dichas prendas, cuyo precio es de unos 68 dólares en Estados Unidos, sino que ella misma tiene claro que va a "adquirir más" porque no ya no duda de que debe "usarlos todos los días", si bien en el resto del mundo no hay tantos tiroteos como en el país norteamericano.

Fan claims Kim Kardashian Skims bodysuit saved her life after being shot four times: ‘Kept me from bleeding out’ https://t.co/kwNbKIp663 pic.twitter.com/qpnbtihLjN — Page Six (@PageSix) July 18, 2023

"Lo puedes llamar destino... O Jesucristo... ¡Pero desde luego yo voy a llamarlo Kim!", ha finalizado la joven de 22 años, cuyo vídeo ha reposteado la propia estrella Kardashian junto al comentario "wowww" y un emoticono de las manos rezando.