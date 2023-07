Kylie Jenner y su ex mejor amiga, Jordyn Woods, vistas de nuevo juntas

Una nueva oportunidad a la amistad. Tras varios años separadas, Kylie Jenner y Jordyn Woods han dejado atrás el drama que vivieron las Kardashian después de que la mejor amiga de la hermana pequeña de la familia tuviese un affaire con Tristan Thompson y han sido vistas de nuevo juntas.

La empresaria e influencer y la modelo, ambas de 25 años, han sido fotografiadas —en unas imágenes obtenidas por el periódico británico Daily Mail— tras salir de un famoso restaurante japonés de sushi en Los Ángeles en el que cenaron y estuvieron charlando este pasado sábado.

Además, ambas parecían habérselo pasado bastante bien y con ganas de fiesta, pues iban vestidas para continuar con la noche de chicas, Kylie con un top asimétrico en blanco y negro y unos pantalones negros, mientras que quien fuese su mejor amiga utilizó un vestido ceñido de su propia firma de ropa, Woods by Jordyn.

De hecho, la propia Woods estaba de tan buen humor que incluso antes de montarse en el mismo coche que Kylie se permitió dedicarle una sonrisa a las cámaras. No hay que olvidar que ambas han estado sin hablarse cuatro años, desde que la fundadora de Kylie Cosmetics decidiese cortar lazos con su amiga por besar a Thompson en febrero de 2019.

Aquel beso supuso el fin de la amistad entre ambas y de su salida de cualquier del círculo de las Kardashian, si bien para entonces y después, Thompson seguiría engañando a Khloé Kardashian, su pareja y madre de sus hijos, hasta que esta no lo pudo soportar másy acabaron cortando.

Fue, además, la propia Jordyn Woods quien dio a conocer lo que había ocurrido con el jugador de la NBA durante una visita que hizo al programa Red Table Talk de Jada Pinkett Smith. "Fue un beso en los labios, pero no un beso con la lengua. No nos liamos", dijo Woods,que añadió sin embargo que no creía que Thompson se equivocase al entrarle porque ella se había dejado llevar. "Cuando hay alcohol de por medio, la gente hace cosas estúpidas", admitió.

Kylie Jenner reunites with ex bestie Jordyn Woods following Tristan Thompson drama https://t.co/qKQq0ZQhNA pic.twitter.com/ACwEzZQfVz — Page Six (@PageSix) July 17, 2023

Dicha entrevista provocó una airada reaación de Khloé, quien le escribió preguntándole por qué no se había disculpado en privado primero con ella. "¡Tú eres el motivo por el que se separó mi familia!", le espetó Khloé, quien recibió muchas críticas por tomarla contra la joven en lugar de contra Tristan, el "verdadero culpable" según las redes.

En todos estos años, además, Kylie nunca se había mostrado a favor de una reconciliación con Jordyn, por lo que algo ha debido de cambiar para que ambas vuelvan a estar juntas y a irse de fiesta.