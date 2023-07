La montaña rusa de emociones de una joven ante una notificación de correos que no era lo que esperaba

Una joven se ha hecho viral en redes sociales gracias a un cómico vídeo en el que ella y sus compañeros de piso reciben una notificación de Correos que no era lo que esperaban y que les llevó a toda una serie de emociones dispares en muy poco tiempo.

La protagonista es Claudia Sierra, a cuya puerta llamó un trabajador de correos. En un principio, Claudia piensa que le ha tocado comparecer a una mesa electoral. "Es una broma, ¿no? ¿Me ha tocado ir el 23 de julio?", pregunta ella al operario, que no se alcanza a ver, en el descansillo.

"Te voy a dar una buena noticia: quien te convoca para la mesa es la policía local y nosotros somos Correos", le dice el trabajador. Pero ahí viene la pregunta clave de Claudia: "¿Entonces para qué es?". Yo te traigo una notificación de la Agencia Tributaria, que no sé si...", responde el de Correos, ante las risas de los compañeros de piso y la decepción de la interesada.

"Te convoca Pedro [Sáchez] para que pagues tus multas", le dice con cachondeo y recochineo su compañera de piso, que se interesa "¿a ver la cantidad?.

Pero aún quedaba una sorpresa final, porque no era tampoco lo que esperaban: "Ah, no, que me han devuelto una cosa", dice decepcionada Claudia, a pesar de que es una buena noticia. Sin embargo, la más decepcionada es la amiga, que resopla al ver frustradas sus posibilidades de bromear aún más.