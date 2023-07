La Luz de Cádiz: esta es la mujer que se ha hecho viral por aplaudir el trabajo de una periodista

Si ha habido un vídeo que se ha hecho viral el día de hoy, ese sin duda ha sido el de la mujer de Cádiz que se colaba en el plano de la cámara de una reportera. La joven, que hablaba de la situación política de la comunidad, no sabía lo que ocurriría al final de su emisión.

Ni corta ni perezosa, al descubrir que la mujer había terminado su trabajo, no dudó en dedicarle un gran piropo: "Ole tu coño". Una frase que no tardaba en hacerse viral. Y es que no han sido pocos los que se han reído ante la gracia de la mujer.

Sin embargo, nadie sabía quién era la dicharachera mujer. Por ello, desde Todo es mentira se han puesto en contacto con Bea Anillo, la reportera del vídeo. La joven, entre risas, ha explicado cómo vivió la situación: "Yo ya sabía que ahí algo iba a pasar, no sabía si bueno o malo, pero algo iba a pasar".

Bueno, necesito fijar este tuit porque es el momento más bonito que he vivido ejerciendo mi profesión en la calle ¡Grasia! 🥰💛 https://t.co/a8u5PFodvh — Beatriz Anillo (@BeaAnilloR) July 13, 2023

Aunque, sin duda, no se imaginaba la repercusión que tendría el vídeo: "Y el final, pues fue maravilloso como hemos visto todos y nos ha sacado sonrisas a toda España y parte del extranjero que me están escribiendo de otros sitios e incluso han buscado lo que significa la expresión".

La mujer, que en principio quería mantenerse en el anonimato, al final ha decidido desvelar su identidad. Se trata de Luz, la madre de una diputada de Cádiz que se encontraba en el pleno de investidura sobre le que Bea estaba informando. Por ello, no dudó en aplaudir su trabajo.