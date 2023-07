Una española cuenta las preguntas absurdas que le hacen en EE UU sobre España: "Me parece tal racistada"

La usuaria de TikTok @marialobillo, que ha vivido en Estados Unidos y que continúa trabajando con ciudadanos del país norteamericano, ha confesado en el podcast Amiga, ¿cómo estás? las absurdas preguntas que le han llegado a formular varios estadounidenses con respecto a España, así como también la concepción y los estereotipos que algunos tienen sobre nuestro país.

"Las preguntas que me hacen son absurdas, desde por supuesto si tenemos coche, lavadoras o lavavajillas", comienza diciendo. Incluso le llegaron a preguntar si en España se lavaba la ropa a mano en el río, comenta entre risas.

Además, ha aclarado que esa es la concepción que tienen ciertas personas sobre España, mas no sobre el resto de Europa. "Para empezar ellos piensan que España es México o algún otro país de Latinoamérica" e incluso añade que, aunque está generalizando, algunas personas asocian ser un país de habla hispana con ser un país subdesarrollado. Piensan "Que vamos en taparrabos", expresa.

Asimismo, continúa diciendo que en una oportunidad una estadounidense se quedó "sorprendida" al ver lo limpio que es Madrid. "Yo pensaba que iba a ser como México, que está sucio y que tienes que ir con armas porque da miedo", cuenta la usuaria. Tras el comentario, confesó que no sabía que responderle. "Me sentí tan mal, me parece tal racistada", expresó.