La fanática de los rayos UVA que se ha hecho viral y es acusada de querer parecer de raza negra

Muchas personas esperan la llegada del verano para poder lucir un buen bronceado, pero hay algunos que se toman demasiado a pecho lo de tener una piel muy morena.

Es el caso de Savannah Grace, una joven estadounidense que se ha hecho viral debido a su excesiva pasión por estar morena, hasta el punto de que ha llegado a ser acusada de querer mostrarse como de raza negra.

Tal y como recoge el Mirror, Savannah, de 20 años de edad, lleva tres años sometiéndose a sesiones de rayos UVA, que complementa con el uso de bronceadores artificiales que se aplica a diario.

"Trato de no leer los comentarios tanto como sea posible", dice Savannah, que trabaja como asistente de enfermería de Georgia, EE UU. "Ha habido muchos comentarios negativos, pero hago lo que me hace feliz de cualquier manera", añade.

"Me encanta broncearme y estar al aire libre; me bronceo después de hacer ejercicio, antes de acostarme, por las mañanas, me encanta cómo me veo cuando me bronceo", dice la joven.

Savannah insiste: "Mi bronceado nunca ha sido algo que haya causado un problema en la vida real, entonces, ¿por qué dejar que Internet cambie eso?"

"Me bronceo para mí y estoy 100% segura de quién soy y cómo me veo, y si alguien se siente diferente acerca de cómo me veo, eso es culpa de ellos", concluye.