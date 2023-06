Estos medicamentos aumentan tu riesgo de quemarte con el sol

Llega el verano y con el las altas temperaturas y los cielos despejados. Al margen de si aprovechamos las vacaciones para dirigirnos a la playa o a la montaña, hay algo que es fundamental: protegernos frente a los efectos perniciosos de la radiación solar.

Y no es para menos: al margen de las molestias y el dolor que las quemaduras solares pueden ocasionar, no debemos olvidar que el principal factor de riesgo en los cánceres de la piel es la exposición a la radiación ultravioleta que emite el astro rey. La crema solar es ciertamente nuestra aliada, aunque hay algunos factores adicionales que deberemos tener en cuenta.

Las medicinas que aumentan el riesgo

Por ejemplo, como recuerda el portal de noticias sobre salud Healthline, el uso de algunos fármacos puede afectar a nuestro riesgo de sufrir quemaduras solares, por lo que si los estamos tomando deberíamos tomar precauciones adicionales (por ejemplo, optar por cremas con mayor factor de protección).

No se trata, además, de medicamentos poco comunes. Este efecto se ha registrado, por ejemplo, en antibióticos frecuentes como la doxiciclina, la ciprofloxacina o la levaquina, empleados frecuentemente en el tratamiento de infecciones bacterianas tales como otitis (habituales en verano por el agua de las piscinas o el mar), infecciones del tracto urinario o neumonía.

Algo similar ocurre con los anticonceptivos orales a base de estrógeno o progestina, si bien este efecto adverso es menos prevalente que en el caso de los antibióticos citados.

También ciertos tratamientos para el acné, como los derivados de la vitamina A (isotretinoína o tretinoína) aumentan el riesgo de quemaduras solares, ya que promueven una serie de cambios en la capa más externa de la piel que pueden eliminar la barrera protectora de la misma.

Por último, se han registrado instancias de fotosensibilidad en algunos individuos tras tomar algunos antiinflamatorios no esteroideos (naproxeno, celecoxib o piroxicam), metotrexato (empleado para tratar cánceres y trastornos autoinmunes como el lupus o la psoriasis), medicamentos cardiovasculares (amniodarona, nifedipina, quinidina, captopril, enalapril, fosinopril, ramipril, disopiramida, hidralazina, clofibrato o simvastatina), diuréticos (hidroclorotiazida, furosemida, clorotiazida, bendroflumetiazida, benzotiazida o ciclotiazida), antidepresivos tricíclicos (amitriptilina o desipramina) antidiabéticos (gliburida o glipizida) o quimioterapias (fluorouracilo, dacarbazina vinblastina, procarbazina).

Tres tipos de reacciones

Las reacciones fototóxicas que estos fármacos pueden causar corresponden a tres tipos diferentes: reacciones fototóxicas, reacciones fotoalérgicas y alteraciones de la piel.

La primera de ellas se define como la aparición de síntomas de la piel como resultado combinado de los efectos de la sustancia y la radiación ultravioleta. Puede asemejarse a una quemadura solar severa y aparece en un plazo muy corto de tiempo.

Por su lado, las reacciones fotoalérgicas son aquellas que se dan cuando la luz del sol provoca cambios en la sustancia, resultando en una nueva sustancia frente a la cual el cuerpo produce anticuerpos. Suelen aparecer entre 24 y 72 horas después de la ingesta del fármaco y frecuentemente toma la forma de eccema o urticaria.

Finalmente, las alteraciones de la piel son las provocadas por los fármacos que modifican la capa más exterior de la piel, que es en la que se encuentran en gran medida los factores protectores frente a la radiación. Este tipo de reacciones aumentan pues considerablemente los riesgos asociados a la exposición a la luz del sol.

