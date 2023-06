El tierno detalle de un restaurante con una clienta que pidió comida a domicilio mientras estaba enferma: "Se han ganado mi corazón"

Pedir comida a domicilio es cada vez más frecuente, pues ofrece, desde la comodidad de tu casa, poder disfrutar de manjares de tus restaurantes favoritos sin tener que cocinar. Pero, además, también puede ser una buena opción en momentos en los que no puedes salir, como, por ejemplo, cuando estás enfermo o enferma.

Así lo ha demostrado Tatiana, una mujer de Tarragona que, tras volver del trabajo con ansiedad, le dio migraña en casa. Por ello, decidió hacer un pedido y aprovechar para ducharse y descansar mientras tanto, pero antes pidió disculpas por las horas a las que lo hacía.

Lo que no sabía es que su educación tendría recompensa, pues el establecimiento no solo fue comprensiva con ella, sino que le envió un pequeño regalito para calmar su malestar.

— Soy Camarero (@soycamarero) June 21, 2023

"Perdonad las horas, acabo de llegar de trabajar y estoy malita. ¡Mil gracias!", se disculpó, de antemano, la clienta en las anotaciones que envió por la aplicación.

"¡No te preocupes por la hora, nuestra cocina está abierta hasta las 23.30! Te hemos puesto tres tequeños de regalo", respondió el restaurante en un papel. "¡Que aproveche y a descansar!".

"Me he disculpado por las horas porque eran las 23 de la noche... ¡Me acaban de traer esto, con regalos, y se han ganado mi corazón! ¡Me habéis hecho el día!", agradeció Tatiana en un story. "Clienta habitual desde ya".