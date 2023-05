El amor puede aparecer en los lugares más inesperados, y prueba de ello ha sido el flechazo electoral que un joven enfermero vivió ayer durante la jornada de votaciones. Pablo de Haro, el joven de 29 años, fue a ejercer su derecho al voto en S'Escorxador, Palma de Mallorca, donde una chica con los ojos azules estaba de vocal.

El flechazo fue inmediato, pero al enfermero le dio vergüenza decirle nada, por lo que no dudó en pedirle ayuda a Twitter: "Hoy he ido a votar en Palma de Mallorca, (S'Escorxador) y había una chica con los ojos azules en una mesa electoral que me ha parecido guapísima, me ha dado corte decírselo en persona, así que a ver si Twitter hace su magia".

El tuit, sin apenas interacciones, parecía destinado al fracaso hasta que finalmente sus deseos se hicieron realidad. Fue Alberto Jarabo, concejal de Unidas Podemos en Cort, quien se convirtió en el cupido de esta historia de amor. Citando al mensaje original, el político consiguió poner a los dos jóvenes en contacto.

"Pablo, aunque estés trabajando, aquí acabaremos tarde. ¡El amor lo puede todo!", público en su perfil Jarabo junto a una foto en la que aparecían el y la chica de ojos azules.

Gracias a la intervención, más tres horas después, el enamorado pudo ponerse en contacto con ella: "Por mí nos tomamos unas cervezas o algo y nos echamos unas risas en el mismo S'Escorxador, siempre que ella quiera".