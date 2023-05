Pide ayuda a su hija con la impresora y su zasca final arrasa: "Esa es la actitud"

La conversación entre una madre y su hija se ha hecho viral en las redes sociales, donde muchos han reaccionado a imprevisible final que ha ofrecido la progenitora.

Esta representa la frustración que, seguro, muchos padres se sienten cuando sus hijos no acceden a ayudarles con muchos asuntos como la tecnología.

Ahora, la usuaria de Twitter @tercer_intento ha compartido la conversación que mantuvo con su hija y que, por su respuesta final, ha logrado conquistar al mundo virtual, donde ya suma casi 30 mil 'me gusta'.

"Cuando vengas necesito ayuda, por favor, para imprimir lo de la clase de mañana", se leen en la conversación entre ambas por WhatsApp y que la madre ha hecho pública en Twitter.

Conversaciones con mi hija. pic.twitter.com/IwlqUQ8Ueg — tercer intento (@tercer_intento) May 26, 2023

La hija accede a ayudarle, pero agrega: "Es muy fácil, conectas el ordenador a la impresora con un cable que hay, y le das a imprimir y ya". Entonces, se lleva la respuesta de su madre, muy tajante: "Vale, pues me enseñas. A mí también me parecía fácil no cagarme encima cuando te enseñé a ti a usar el orinal".

Una reacción que ha hecho las delicias de las redes sociales, con reacciones como: "No te engañes, le enseñaste a usar el orinal por tu propio interés, no porque ella te lo pidiese", "de todos los cacharros abominables que nos han impuesto en esta sociedad pre apocalíptica, la impresora es el que más falla con diferencia", "me estoy tronchando con tu respuesta :) Qué fácil es todo cuando sabes hacerlo" o "¡esa es la actitud, amor, cariño, y colleja humorística pero con decisión! Será una adulta 👌👌".