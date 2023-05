Una usuaria de Twitter denuncia un mensaje que recibió de Wallapop sobre su madre: "Casi se me sale el corazón"

"Mi madre murió hace 5 años. Hoy casi se me sale el corazón cuando me llega una notificación que dice "Mamá. Llamada perdida", así describía su triste vivencia la usuaria de Twitter Lucía M. que recientemente recibió una comunicación comercial de la aplicación de segunda mano Wallapop.

La mayoría de las aplicaciones que tenemos instaladas en el teléfono móvil, si cuentan con los permisos pertinentes, pueden enviarnos notificaciones y novedades sobre sus productos o servicios y suelen aprovechar fechas especiales para hacerlo, aunque a veces pueda chocar con la realidad de los usuarios.

Este domingo se celebraba en España El día de la madre, en el que se homenajea el papel de las progenitoras. Muchas empresas hacen ofertas especiales o relacionadas con ese día señalado y eso hizo Wallapop, que envió a algunos usuarios un mensaje animando a vender lo que ya no se usa.

"Mamá. Llamada Perdida. Te está llamando para que vendas lo que no usas", decía el mensaje que la citada usuaria recibió en su móvil. Dada su triste situación, con la pérdida de su madre, no fue bien recibido. "No sé, igual no está muy acertado. Dadle una vuelta", decía la tuitera en su perfil.

Oye @wallapop

Mi madre murió hace 5 años. Hoy casi se me sale el corazón cuando me llega una notificación que dice "Mamá. Llamada perdida"

No sé, igual no está muy acertado. Dadle una vuelta. pic.twitter.com/lPbiJQfqIs — Lucía M. Taboada (@merylou) May 7, 2023

Twitter se solidarizó con ese pellizco en el corazón que sufrió la joven y el tuit con la captura de pantalla del mensaje se hizo viral con más de 1.054 retuits, cerca de 9.000 'me gusta' y 858.000 reproducciones.