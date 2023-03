El enfado de una camarera española en Irlanda por una petición insistente de sus jefes: "No me da la gana"

Mudarse a otro país para abrirse al mundo laboral de la mano de nuevas experiencias es una opción que muchos españoles acaban adoptando. No obstante, el camino no siempre es fácil y de vez en cuando hay que atravesar momentos incómodos o difíciles. Ante estas situaciones, hay jóvenes que utilizan sus redes sociales para compartir sus inquietudes y recibir el apoyo de otros usuarios.

Este es el caso de Laia Merino, una española que ahora vive en Irlanda y trabaja como camarera en un bar. A través de TikTok, la joven ha publicado un vídeo en el que cuenta cómo se está adaptando al idioma y en qué consiste su trabajo: atender a los clientes, servir mesas, cobrar e incluso limpiar los baños.

Sin embargo, comenta que hay una situación que le resulta incómoda en su trabajo. Acompañada de un texto que dice "No entiendo nada", esta usuaria describe un "dilema" que tiene con una petición de sus jefes.

La joven explica que un grupo de señores mayores suele frecuentar el bar y sus superiores le insisten en que les dé conversación y, aunque Laia aceptó, no le dio demasiada importancia. Al darse cuenta de que no lo hacía, los jefes volvieron a comentárselo en varias ocasiones, algo que no le terminó de gustar a la española.

"¿Tú me tienes que decir a mi con quién tengo que hablar? ¿Que tengo que estar yo aquí hablando con estos señores? No me da la gana", señala indignada en el vídeo, añadiendo que, además, no entiende lo que dicen debido a su acento cerrado. "Vengo a trabajar y no hablar", sentencia.

De este modo, la joven se queja de que sus superiores la obliguen a mantener conversaciones con los hombres mayores de la barra, situación en la que no se siente cómoda.