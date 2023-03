Carlos Baute y Marta Sánchez amenizan a los pasajeros de un vuelo cantando 'Colgando en tus manos': "Pasó algo muy loco"

Colgando en tus manos es la canción que consiguió posicionar a Carlos Baute y Marta Sánchez durante varias semanas consecutivas en el número uno de las listas de éxitos.

Este tema lo sacaron en 2008, pero 15 años después sigue sonando como el primer día. Así pues, esta colaboración se podría considerar como el himno de toda una generación.

Cuando ambos coinciden en eventos musicales, no dudan en interpretarla. Pero lo que ni ellos ni sus seguidores se esperaban es que el venezolano y la madrileña fueran a cantarla en un avión.

Los artistas se encontraban en un vuelo y "empezó una turbulencia muy fuerte", tal y como apunta Baute en sus diferentes perfiles sociales. "Al parar el movimiento, la azafata nos dice: 'por qué no cantan una canción y así la gente se lo pasa mejor'".

Así pues, ambos se levantaron de sus respectivos asientos, Baute sacó su guitarra, y, delante de todos los pasajeros, comenzaron a cantar su famosa colaboración a viva voz.

@carlosbaute Hoy pasó algo muy loco !!! Íbamos en un avión y empezó una turbulencia fuerte, al parar el movimiento, la azata (De buena manera) nos dice: Porque no cantan una canción y así la gente se lo pasa mejor !!! @Marta Sánchez ♬ sonido original - Carlos Baute

"Pasó algo muy loco", apunta el cantante junto al vídeo, donde se puede tanto a los viajeros como a la tripulación del avión disfrutar de esta interpretación y aplaudir a los artistas en modo de agradecimiento por amenizar y relajar el ambiente debido al tenso momento por el que acababan de pasar.

El vídeo cuenta ya con más de 8.000 reproducciones en TikTok y cientos de respuestas por parte de los fans de los cantantes. "¿Por qué cuando me voy en avión no me pasan estas cosas?", se preguntan varios, "El verdadero quién pudiera viajar así", comenta otra, "Así ni cuenta me doy de la turbulencia", asegura una tercera.