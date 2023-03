Las imágenes de José Luis Martínez-Almeida en sus apariciones públicas ante los medios siempre dan mucho que hablar. En esta última ocasión, el alcalde de Madrid ha protagonizado un divertido momento en el que ha saltado sobre un montón de gomespuma.

Este jueves, En boca de todos ha podido hablar con el alcalde de Madrid, en directo, para preguntarle cómo se sintió al 'volar'. Entre risas, el político del Partido Popular ha destacado que le había gustado la descripción que el matinal de Cuatro había hecho de él como "el antihéroe del deporte".

"Fue un vuelo sin motor, producto, nuevamente, de mi imprudencia y del reto que me lanzaron los niños que estaban ahí de a ver si iba al foso y pegaba un tirabuzón. Lo que pegué fue un vuelo sin motor que menos mal que había gomaespuma. También está muy bien dicho que, esta vez, 'de Madrid al suelo'", ha agregado el alcalde.

Por su parte, Diego Losada ha continuado bromeando al respecto y ha preguntado a Almeida cuál era su nota en la clase de Educación Física en el colegio, a lo que el político ha respondido: "Era una asignatura que me encantaba, pero está claro que no le saqué demasiado provecho. Es cierto que la gimnasia es algo que me gusta mucho y me gusta verlo, pero es una de las cosas que nunca se me ha dado bien en la vida. El otro día intenté remediarlo y nada, sigo exactamente igual".

El presentador ha preguntado si la imagen simpática del alcalde se basa en una estrategia para "arañar votos", a lo que este ha explicado: "Yo lo único que trato es de mostrarme tal y como soy. Es igual que con los saques de honor, que dicen 'lanza un penalti', yo lo lanzo sin intención alguna, de verdad, más allá de ir a los sitios y estás allí, como el otro día con los niños, que me dieron a elegir entre hacer un mortal en pista o el tirabuzón en foso. Hice votaciones y unánimemente eligieron foso y allá que fui".

"Yo soy así, tengo mis cosas buenas, mis cosas malas, mis virtudes, mis defectos... pero trato, en todo momento, de ser natural y mostrarme como soy. A veces me sale bien y otras no me sale tan bien", ha agregado Martínez-Almeida, entre risas.