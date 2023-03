El testimonio de una joven boliviana en plena marcha del 8M: "He venido con mi esposo y le han gritado macho acosador"

En América Latina, la lucha por la igualdad, la libertad y el derecho a la mujer, es un combate constante. Países de esta región como Argentina, Chile, Bolivia, Brasil y México han inundado sus calles en el Día Internacional de la Mujer. Muchas de ellas han reflejado estas concentraciones a través de sus redes sociales. Sin embargo, algunas mujeres han expuesto situaciones que generaron cierta discordia y polémica en las redes.

Una tiktoker boliviana, bajo el usuario lucianagonzalez358, expresó a través de su cuenta una incómoda situación por la que ha tenido que atravesar durante la marcha 8-M: "He venido con mi esposo a apoyar la marcha, quien me respeta y respeta a las mujeres, pero le han empezado a decir que es un acosador, un macho acosador".

Ante esta reacción de las manifestantes que insultaban a su pareja, Luciana respondió rápidamente gritando "es mi esposo". El grupo de mujeres continuaron con su agresivo descargo: "Que sea tu esposo no quiere decir que no sea un acosador".

La creadora de contenidos, entre lágrimas, dijo que "ahora no sé cómo sentirme". "Siento que yo ahora no voy a participar en estas cosas", concluye la joven de nacionalidad boliviana. El vídeo en cuestión titulado "Las cosas no pueden ser así", dura 58 segundos y acumula casi 4 millones de reproducciones en 24 horas.