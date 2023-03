El alquiler vacacional es una de las maneras más efectivas que los propietarios tienen de dar salida a sus pisos. Una de las plataformas más recurrentes en los últimos tiempos para contratar alquileres temporales es Airbnb.

A esta aplicación recurrió un grupo de jóvenes para tener un lugar donde dormir mientras visitaban Madrid. Sin embargo, lo que no esperaban era la situación que el dueño de la casa les haría vivir y que, en las últimas horas, se ha hecho viral de las redes sociales, donde ha conseguido más de 3,2 millones de visualizaciones en TikTok.

A través de la red social, los jóvenes compartieron su experiencia. El vídeo publicado por Miguel muestra cómo el propietario, desde el interior del piso, evita que los turistas entren en la vivienda, donde se había encerrado con las maletas de los jóvenes. Estos, sin embargo, no se dan por vencidos e intentan empujar la puerta para recuperar su pertenencias. Este miércoles, Espejo Público ha hablado en directo con Miguel, uno de los jóvenes turistas afectados.

Durante su conexión con el matinal de Antena 3, Miguel ha explicado que visitaron la capital con el objetivo de participar en una competición, pero, debido al comportamiento del propietario del inmueble, tuvieron que llamar a la Policía y, finalmente, no pudieron entrar en la casa: "Cuando el propietario supo que habíamos llamado a la Policía, sacó las maletas y las dejó en el rellano".

Tal como ha explicado Susanna Griso, el propietario del piso iba a intervenir en el programa, pero finalmente no ha sido así. Pese a esto, la periodista ha explicado la versión del dueño: "Él cuenta que iba a llegar una persona y llegaron nueve, por lo que alguno de vosotros incumplía lo pactado".

"Para nada. Mi amigo alquiló ese Airbnb en el que podían entrar once personas y nosotros ese día éramos ocho. Al día siguiente venía otra amiga y seríamos nueve en total. Pagamos 700 euros por adelantado, en Vallecas, por un apartamento que no era nada del otro mundo. Estaba reservado desde hacía un mes y le dijimos cuántos íbamos a ser. Nos dijo que no había problema, pero diez minutos antes de entrar nos dijo que quería un suplemento de más de cien euros", ha señalado Miguel.

Por su parte, Lorena García ha destacado que el propietario ha argumentado que sintió miedo y "por eso no abría": "Dice que pidió que bajasen los ocho y se quedase solo una persona". Respecto al dinero por el alquiler, Miguel ha apuntado que interpondrán una denuncia y que, en principio, el arrendador debe devolverles el dinero.