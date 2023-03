Le echan de un bar tras sacar su portátil para trabajar y se genera un debate: "Has ido a desayunar a una cafetería y no a un locutorio"

Cada vez es más común que las personas acudan a locales de hostelería para, además de consumir, trabajar, escribir o dar rienda suelta a su creatividad. De hecho, existen algunos negocios cuya temática principal versa sobre este tipo de acciones. Sin embargo, es un tema que no todos acogen de la misma manera.

Así le ha pasado a un cliente, de nombre Alfonso, quien ha dejado una mala reseña a un bar de Valencia por echarle después de que este sacara su portátil para trabajar. El comentario, compartido por la cuenta @soycamarero en Twitter, no ha tardado en viralizarse tanto por la situación que se expone como por la respuesta del propietario del negocio.

"Tras desayunar, saco el portátil y me pongo a trabajar. Me mueven para una mesa más pequeña para que las grandes queden libres", empezó a relatar. Hasta al momento, Alfonso no tenía ningún problema con que se le cambiase de mesa, pues entiende que quizás estas se empleen para otros servicios. No obstante, lo que ocurrió después no se lo esperaba.

"A los 10 minutos me dicen que me tengo que ir, habiendo varias mesas vacías", continuó contando y añadió: "Nunca más", dejando claro que no volverá al negocio.

El propietario, que leyó la reseña, escribió una respuesta que confirmaba lo ocurrido y en la que, además, justificaba su decisión. "Es que has ido a desayunar a una cafetería y no a un locutorio", expuso el dueño tajantemente.

"Una cafetería que en horas punta de desayunos y almuerzos tiene una gran demanda debe optimizar sus mesas para que el negocio siga siendo rentable", expresó el propietario.

Por si fuera poco, en las líneas posteriores el dueño arremetió contra Alfonso, añadiendo que él no estuvo ni diez minutos en el lugar y que su consumición no superaba los 3,50 euros. "No podemos perder clientes habituales para que tu trabajes en las instalaciones de nuestro establecimiento como la lógica dicta", zanjó el propietario.

El tuit acumula más de 11,5 mil 'me gusta' y más de 2 millones de reproducciones. El post también ha generado un gran debate entre los usuarios de la red, así algunos se sitúan a favor de Alfonso y otros se ponen en la piel del propietario.

"Si tú vas a un bar, cafetería o restaurante en horas puntas, es una putada de mal gusto ocupar la mesa por una consumición. Porque hay más lugares para hacer eso (Starbucks que fomentan esa idea de consumo por ejemplo) y no le privas a otras personas de poder disfrutar una consumición en tiempo y hora", apuntó un usuario.

Demasiada serie americana donde se pasan horas en los locales con una taza de te — Alejandro Estrems ⚖ (@estrems1969) March 7, 2023

"¿En serio no puedes sentarte una hora si te gastas 3 euros? Pues no le veo el aliciente a tomar algo en un bar si al rato te van a estar metiendo presión y echándote. Cada día me da más grima la hostelería", expresó otro internauta.

