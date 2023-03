Una recepcionista 'tiktoker' comparte su mala experiencia con un turista francés: "Se pensó que era tonta por ser española"

Trabajar de cara al público es una de las experiencias donde es más habitual encontrarse con las historias más surrealistas y, la mayoría, son ideales para triunfar en TikTok. Así lo ha demostrado Laura, una recepcionista trabajando en Francia.

"No todo es de color de rosa trabajando en la recepción de hotel" ha explicado en una de sus últimas publicaciones, donde ha revelado que es fácil "ligar", pero también "puedes llegar a desquiciarte mucho".

Especialmente con la clientela francesa, que en seguida detecta la nacionalidad de la joven porque no tiene "la pronunciación perfecta". Por eso, se ha quejado, de como un cliente se ha aprovechado y ha creado una "desagradable situación".

"En vez de venir y decirme lo normal, ha entrado cantando, esperando a que yo siguiera la canción", ha comentado. Cuando Laura le ha comentado que desconocía, el hombre ha seguido insistiendo en que "debía" saberse la letra.

"He pasado del tema", ha continuado Laura, esperando que fuera solo una pequeña broma. Sin embargo, a pesar de saber que no aceptaban cheques, el cliente ha intentado pagar con ellos "para ponerla a prueba".

"Me ha visto cara de tonta por no ser francesa", se ha quejado Laura. Por si fuera poco, cuando ya terminaba la conversación, se ha trabado en la pronunciación de la palabra "habitación" y el cliente no ha podido evitar corregirla.

"Como tú lo has dicho suena muy feo", le ha dicho. La gota que colma el vaso que, según ha revelado Laura, "si estuviera en la calle le hubiera dicho que se fuera a la mierda": "Al ser un cliente le tuve que decir: 'Lo siento, no soy francesa y no tengo pronunciación perfecta'".