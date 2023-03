La reflexión de una tuitera sobre terminar la carrera universitaria que abre debate entre los usuarios: "¿Esto se pasa?"

Estudiar una carrera universitaria se considera como una etapa de la vida para aquellos que deciden cursar durante cuatro años seguidos -de media general- diferentes asignaturas relacionadas con un ámbito específico.

Si bien hay quienes que la terminan, otros, por diferentes circunstancias, no finalizan sus estudios. Se sea de un grupo o del otro, es inevitable acordarse de este periodo estudiantil, sobre todo de las asignaturas que se quedaban atravesadas.

Este debate ha querido ponerlo sobre la mesa Esperanza Falconet, una periodista especializada en comunicación política. "Tengo 32 años y todavía sigo soñando que me faltan asignaturas para acabar la carrera. ¿Esto se pasa?", escribe en un tuit.

Tengo 32 años y todavía sigo soñando que me faltan asignaturas para acabar la carrera. ¿Esto se pasa? — Esperanza Falconet (@EspeNadieia) March 2, 2023

A este post le han respondido diversos internautas, quienes coinciden con su pensamiento: "48 años y me despierto porque no he aprobado inglés de 2º. Y lo mejor de todo es que yo hablo inglés con fluidez", "Yo tengo 45 y me sobresalto por no tener todos los créditos. ¿Te sirve?", "He llegado a despertarme sobresaltado, a buscar en el móvil qué hacer para apuntarme en el bachillerato de adultos y acabarlo por fin", son algunas de las respuestas.

"Yo todavía sueño que tengo que volver al cuartel porque no he acabado la mili", comenta otro internauta, a lo que la autora del tuit le responde que no es la primera vez que escucha este ejemplo.

"Me parece que he abierto un buen melón de traumas. Al menos como consuelo no estamos solos en esto" es a la reflexión final que llega la comunicadora sobre su tuit, que lleva ya más de 190.000 visualizaciones.