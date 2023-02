Las divertidas normas de una 'tiktoker' para su funeral: "Mi ataúd tiene que ser rosa palo y yo tengo que estar divina"

Aunque parece que los funerales son una ceremonia de la que poco se puede cambiar, hay una nueva tendencia en TikTok donde cada uno pone sus estrictas normas para el evento.

En las últimas horas, se ha hecho viral al tiktoker Lauri que ha dejado impresionado a más de 50.000 personas con sus deseos más personales a la hora de despedirse de sus seres queridos.

Eso sí, ha dejado claro que este funeral será "dentro de mucho tiempo": "Yo me paso todo el día haciendo bromas de que me quiero morir, pero en realidad no quiero".

"La primera norma es que obviamente no va a entrar cualquiera", ha dejado bien claro. Sus amigos tendrán que decidir quien puede o no pasar, y no van a poder dejar a entrar a nadie "con quien haya tenido un lío": "Me tienen que ver como una mujer empoderada, no como una moribunda".

Como sea, quiere dejar bien claro que tiene que ir "divina hasta el último momento" con maquillaje, labios rojos, eyeliner e incluso que le hagan las mechas antes del 'evento'.

Hay dos normas que se contradicen, pero que han gustado mucho en los comentarios. Por una parte, "todo el mundo llora" y, por otra parte, habrá música muy alta como si fuera una discoteca de sus canciones favoritas con gente llorando.

El ataúd tendrá que ser "rosa palo". "Yo tengo mucha personalidad como para tener un ataúd marrón, no merezco acabar así", ha declarado. Igualmente, llegará bien sucio, pues todos sus amigos deben "perrear La Zowi" encima de él antes de meterlo al nicho.

Un espectáculo en toda regla que la gente ha aplaudido mucho e, incluso, han cogido ideas para sus propios funerales. "Cuando nuestra generación sea anciana literalmente será brutal", ha comentado un usuario, muy emocionado.