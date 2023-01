Un fan de Cher cumple el sueño de su pareja y le pide matrimonio durante un musical sobre la cantante

Desde que el joven Matt Still se enteró de que el espectáculo de Cher iba a actuar en Bristol el verano pasado contactó con el equipo para organizar la pedida de mano a su pareja Reece Crow.

Matt declara que su pareja no es nada tradicional y quería un flashmob el día de la declaración, sin embargo tenía que pensar algo original para que no se lo esperase y fuera emocionante.

El día del espectáculo la pareja, que lleva siete años de relación, subió al escenario tal y como estaba previsto.

"No me lo esperaba para nada. Estábamos con otro amigo, así que eso me despistó. Cuando nos llamaron para subir al escenario y vi a Matt con un micrófono en la mano pensé: Dios mio, está ocurriendo", declara Reece.

Además, añade que en ese momento a Matt se le cayó el micrófono, algo que le pasa a menudo porque, como dice es muy torpe. "En ese momento pensé este es el hombre con el que voy a pasar el resto de mi vida".