La oferta de trabajo viral que le hacen a un camarero: "La primera vez que me lo dicen"

Las ofertas de trabajo en hostelería suelen ser un tema de debate tanto en redes sociales como en las calles, tanto por la escasez de personal que denuncian los hosteleros, como por las precarias condiciones laborales de las que adolece este sector.

La cuenta de Twitter 'Soy Camarero' acostumbra a publicar en esta red social algunos casos que ejemplifican a la perfección esa situación laboral. "Quieren con experiencia y cuando la tienes te 'prejubilan'", comenta el usuario al compartir dos imágenes de una conversación de Whatsapp entre un hostelero y un aspirante al puesto, que no cumple el requisito que le piden.

"Los 30 los cumple en septiembre, ¿verdad?", pregunta el hostelero al camarero, que le confirma que, efectivamente, este año ya tendrá 30 años, una edad que para el jefe resulta excluyente para trabajar en su establecimiento. "Ahora mismo las ofertas que tenemos es hasta 30 años", se justifica.

La explicación sorprende al aspirante a ese puesto, y así se lo hace saber: "Vaya, es la primera vez que me encuentro una situación similar. En esta época en la que apenas hay camareros, y menos buenos, lo que suele primar es la experiencia", sostiene.

La explicación no convence al hostelero, que continúa justificando su postura. "Es una manera de combatir el paro juvenil e incentivar que, como tú has dicho, haya nuevos profesionales que actualmente escasean", prosigue.

Ante estas respuestas, el camarero le responde que entiende "esa estrategia" e incluso la ve "lógica", pero insiste en que "es una forma de descatalogar prematuramente a los profesionales que llevamos, como en mi caso, desde los 16 forjando y amando esta profesión".

Respecto a su situación, el camarero le explica que no trabaja en el sector de la hostelería "por resignación", sino "por pasión, porque me gusta", y ha manifestado su temor a que puedan rechazarle de futuras ofertas de empleo por su edad.

"Me ha entristecido un poco saber que cabe la posibilidad de que a partir de los 30 no me quieran en ninguna parte", concluye.

Quieren con experiencia y cuando la tienes te "prejubilan". pic.twitter.com/HdrXt2imDL — Soy Camarero (@soycamarero) January 24, 2023

El tuit compartido en Twitter se ha hecho viral en pocos días al sumar miles de 'me gusta' y acumular cientos de retuits.