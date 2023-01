Anthony Loffredo es ya un -inconfundible- rostro conocido en redes, pero lo es más bajo el nombre de Black Alien. Este hombre de 33 años es famoso por sus numerosas modificaciones corporales, con las que quiere convertirse en un extraterrestre, y ha contado que su próxima operación quiere que sea una que no se verá a simple vista, pues es más íntima.

El francés ha llevado al extremo su proceso de "deshumanización total": se ha extirpado orejas, se ha cortado los orificios nasales, se ha llenado el cuerpo de tatuajes, se ha teñido los dientes de morado, se ha tatuado los glóbulos oculares, se ha cortado el labio superior, se ha hecho implantes en la cabeza y los brazos, tiene la lengua partida en dos y se ha amputado dos dedos de cada mano, los meñiques y anulares.

"No soy humano. Soy el alienígena negro", declaró recientemente en una entrevista con Lad Bible, donde también habló de la intolerancia a la que se enfrenta por su aspecto.

Del mismo modo lo contó en su intervención en el pódcast Club 113, de los youtubers españoles Goorgo, Nil Ojeda y Werlyb: "Es una lucha todos los días, porque todos los días encuentras gente nueva que no te entiende, que te quiere juzgar. Así es la vida, no todos entienden todo. Al igual que yo, no entiendo muchas cosas sobre mucha gente".

"No se puede juzgar a alguien. Nadie sabe qué hay dentro de la cabeza de alguien, por qué están haciendo eso, necesitas hablar con esta persona", defendió Anthony Loffredo, quien comenzó su cambio a los 27 años.

Pero El Proyecto Black Alien, como se llama en Instagram, aún no está completo, pues va por el 46% de la "evolución" y el 9% de la "reevolución", como indica en redes. De hecho, ya declaró que una de sus ideas es amputarse una pierna, pero también hay otra relacionada con sus genitales.

En una entrevista con el youtuber Rene ZZ aseguró que quería partirse el pene por la mitad. "No estoy nervioso", declaró. "No sé, para mí es una modificación más. Es peligrosa como todas".

Se desconoce qué consecuencias tendría esta extraña operación, tanto para mantener relaciones sexuales como a la hora de orinar, pero él aseguró que sus genitales "funcionarían con normalidad", tal y como ha informado recientemente Lad Bible. Se desconoce si finalmente lo ha hecho, pero Loffredo sostuvo que se plantea abrirse una cuenta de OnlyFans para mostrar cosas que "no puede enseñar en Instagram".