La respuesta viral de Rosendo a la duda de un fan que se lo encontró en un semáforo

El periodista Víctor García Guerrero se ha hecho viral en las redes sociales tras contar su reciente encuentro inesperado con Rosendo Mercado. El fan del músico iba en bicicleta por Madrid cuando, al detenerse en un semáforo en rojo, se dio cuenta de que estaba frente a frente con el cantante de rock, vocalista de Leño y Ñu.

"Esta mañana de frío luminoso en Madrid me he encontrado con Rosendo Mercado. Estaba parado en un semáforo mirando el móvil y yo me detuve con la bici porque estaba en rojo. Le hablé: - Perdona, ¿eres Rosendo? - Sí. Tenía que preguntarle una cosa", contó Víctor en el primero de una serie de tuits.

Lo que quería saciar el periodista era una duda sobre una de las canciones del artista. "¿Qué significa 'héroes de novelista berbiquí'?", le preguntó. El cantante respondió: "El berbiquí es una herramienta que sirve para perforar". "Sí, la conozco, y me gusta mucho la palabra. ¿Pero qué significa en ese verso de la canción?", replicó Víctor.

"Y, haciendo el gesto de la perforación, dijo: - 'Habla de los que escriben para hacer sangre'. - Pues muchas gracias, de verdad. Buen día. Y se quedó sonriendo detrás de sus gafas de sol y yo me fui pedaleando y tarareando. Gracias por todo, Rosendo", esa fue la respuesta final de este fan del cantante que ha visto cómo el hilo de su breve conversación con él se ha hecho viral, con más de 7 mil 'me gusta'.