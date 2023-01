Un hombre vive con una modelo de silicona tamaño real de su difunta esposa: "Si podemos tener una foto, ¿por qué no una estatua?"

La pérdida de un ser querido es un dolor irreparable y deja un espacio en nuestras vidas que jamás podrá ser reemplazado. Tapas Sandilaya rindió tributo a su mujer, Indrani, cumpliendo su último deseo. Ella falleció a los 39 años durante la pandemia Covid-19 y, años antes, le había pedido que si ella moría antes que él, recreara una estatua realista de ella.

Según relató el hombre de 65 años a The Times of India, él y Indrani visitaron el templo Iskcon en Mayapur hacía ya diez años. Durante el recorrido por el santuario, la estatua realista del fundador de la orden AC Bhaktivedanta Swami captó la atención de ambos. "Fue entonces cuando Indrani me hizo saber su deseo de una estatua similar si falleciera antes que yo", contó Tapas.

De esta manera, el año pasado él se puso en contacto con un escultor para recrear una modelo de silicona de tamaño natural de su difunta esposa. Pasó varios días trabajando mano a mano con el escultor para asegurarse de que la estatua fuera de su gusto. Tapas insistió en que con que la estatua tuviera la expresión facial de Indrani le bastaba.

Finalmente, la labor conjunta de ambos tuvo el resultado final de una mujer de silicona de 30 kilogramos vestida con un sari de seda asamés que Indrani había utilizado en la recepción de la boda de su hijo. La escultura se sitúa en un lugar especial dentro del hogar, en el que fuera el lugar favorito de la esposa de Tapas: sentada en un columpio de la casa.

Aunque la familia del hombre se opuso a esta inusual idea, con el tiempo entendieron los deseos de Tapas. De hecho, según sus palabras, algunos familiares y vecinos le ayudaron en la recreación. "Si podemos tener fotografías enmarcadas en casa después de la muerte de alguien, ¿por qué no una estatua?", concluyó.