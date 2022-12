Un joven va una semana a un pueblo de Cáceres... y la pregunta de un vecino hace que se quede 30 años

Con solo 19 años, Fernando llegó al municipio cacereño de Alcuéscar, de poco más de 2.500 habitantes, con el objetivo de hacer un voluntariado por un tiempo determinado. Casi 30 años después, Fernando continúa en esta localidad gracias a la pregunta que le hizo entonces uno de los vecinos, Pichi, y que cambiaría su vida por completo.

En una entrevista en La Linterna de la Cadena Cope, explicó que llegó a este pueblo de Cáceres "con un grupo de amigos" para trabajar como voluntario en el centro de acogida hospitalaria de la Congregación Esclavos de María y de los pobres.

Tras pasar una semana en este lugar, Fernando decidió cambiar radicalmente de vida. "Me di cuenta de que, en la medida que dabas, eras feliz", indica. "Yo tenía todo en mi casa, mi familia, mi vida organizada económicamente, pero me faltaba algo", ha recordado.

Así, después de una semana de voluntariado, cuenta Fernando, "me di cuenta de que ayudando a los más pobres era mucho más feliz que llevando la vida de joven en la calle".

Entre otras personas con las que coincidió durante ese tiempo se encontraba Pichi, un chico con síndrome de Down, cuyas palabras le hicieron quedarse en esa localidad. "Hubo un enfermo que me cautivó. Es síndrome de Down y le llamábamos Pichi, estaba bastante afectado y, cada vez que te sentabas a su lado, te daba un abrazo de corazón. Te miraba y te decía 'gracias por quererme tanto'. Ante eso es que te emocionas, me acuerdo y me emociono", ha comentado.

Además, Fernando ha recordado la pregunta que Pichi le hizo y que le cambiaría la vida: "Me acuerdo que cuando me despedí me preguntó que cuándo iba a volver, y a la semana ya estaba de vuelta", ha explicado Fernando, que ahora es sacerdote.

"Cuando llegué a mi casa se lo dije a mis padres. Con 19 años fue un poco duro dejar tu casa, tu familia, tu libertad de salir y entrar, pero es verdad que en ningún momento de los 29 años he pensado que este no fuera mi camino", ha reconocido.