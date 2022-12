El dueño de un restaurante, fuera de sí ante la crítica de una clienta por no tener wifi: "Le daría dos estrellas, pero por no tener cerebro"

A la hora de decantarse o descartar un local para comer, y dados los tiempos que corren, es habitual que la mayoría utilice una herramienta muy útil para guiarse. Se trata de las reseñas que otros clientes han puesto sobre ese sitio.

Clientes... o no, como nuestra protagonista, que sí que es verdad que se pasó por el local, aunque ni siquiera se quedó para probar la comida. Aun así, es capaz de puntuar al restaurante y con una de las notas más bajas: dos estrellas sobre cinco.

Eso es lo que denunció el dueño, que, fuera de sí, decidió responder a esta casi comensal. Un texto que se ha hecho viral en Twitter en los últimos días tras haber sido recuperado por la cuenta especializada @SoyCamarero.

"¿Habéis oído el zasca por allá?", escriben desde la cuenta, en reacción al escrito por parte del restaurante. "Sinceramente, yo hubiera evitado el tema insultos, pero también imagino que el propietario/a igual está hasta ahí de este tipo de reseñas...", escriben también en un segundo tuit. Se refieren a las palabras que utiliza el sueño del restaurante, muy duras y con algún que otro insulto hacia la clienta.

A la valoración de dos estrellas sobre cinco y un escueto texto -"no tiene wifi"-, el restaurante escribe: "Me acuerdo de usted perfectamente, señora. Se acercó a preguntar si teníamos wifi. Le dijimos que no y se marchó sin siquiera probar ninguno de nuestros productos diciendo que se pasaría a comer más tarde, a lo que respondimos educadamente que les esperábamos a usted y a su familia encantados".

— Soy Camarero (@soycamarero) December 10, 2022

Sin embargo, revela: "Nunca vino. Aun así, tiene los santos cojones de puntuarnos con dos estrellas sin siquiera haber probado nuestra comida [...] Su único argumento es "no tiene wifi". No, no tenemos wifi, somos una pizzería, no un locutorio", escribe.

Es entonces cuando empiezan las descalificaciones. "No es usted más imbécil porque no se entrena dos veces a la semana. Si Google permitiera puntuar a gente como usted, también le daría dos estrellas, no por no tener wifi, sino por no tener cerebro".