Una 'tiktoker' sorprende a los clientes de una agencia de viajes cantando por teléfono: "Para que no tengan que oir la música de espera"

Hay una nueva cantante en TikTok que está conquistando miles de corazones con su impresionante voz, que es capaz de imitar hasta a Mariah Carey. Se trata de Noora H, una joven australiana que compagina su carrera con un puesto en una agencia de viajes.

A diario comparte sus sorprendentes dotes de canto con sus seguidores, imitando algunos de los temas más difíciles de la historia de la música sin problema. Sin embargo, al final se ha hecho viral con una ingeniosa manera de entretener a los clientes de la agencia.

Mientras que a veces ha alcanzado el millón de reproducciones con sus vídeos de canto, esta vez ha superado los 10 millones de reproducciones con su sencillo canto de Made You Look.

La canción de Meghan Trainor es el tema más seguido en TikTok ahora mismo y este vídeo lo demuestra, cualquier versión triunfa en la plataforma.

"Cantando a mis clientes para que no tengan que escuchar la mierda de música de espera", ha escrito en el vídeo, donde vocaliza en acústico las palabras sobre Gucci y Louis Vuitton que se han hecho tan famosas.

Cientos de personas han respondido asegurando que desearían ser sus clientes para escucharla cantar durante más tiempo. Sin embargo, alguno ha asegurado que colgaría el teléfono. Por eso, Noora ha subido una segunda versión para volver a demostrar sus dotes.

Esta vez con Somewhere Only We Know ha dejado claro que cualquiera que decidiera cortar la llamada es porque le falta gusto musical y un poco de oído.