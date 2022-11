Acude a Urgencias porque su reloj inteligente le dice que no tiene pulso... y el médico le aconseja que lo arregle

El ser humano cada vez es más dependiente de los dispositivos electrónicos. La adicción llega a tal punto que incluso hace que algunas personas acudan a urgencias por una confusión tan terrible como creer que no tienen pulso por la simple razón de que un reloj inteligente no lo indica.

Tal y como cuenta una usuaria de Twitter, una persona fue al médico porque su dispositivo le marcaba que no tenía pulso. Lejos de replantearse que este pudiera estar funcionando mal, decidió que la mejor decisión era acudir a urgencias.

"Decidme que esto que me llega por WhatsApp de un PAC es fake", ha escrito junto a una imagen del diagnóstico: "Acude porque el reloj inteligente suele marcarle una frecuencia cardíaca de entre 60 y 72 lpm y ahora le marca 00. Lo ha reiniciado dos veces y sigue marcando 00. Se encuentra bien y no presenta clínica. No disnea".

Decidme que esto que me llega por WA de un PAC es fake 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/W8wOtG5Hs8 — Mónica García (@g_asensiomonica) November 21, 2022

Al llegar a la consulta se le hicieron las pruebas pertinentes y presentaba una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto y una saturación de 97%. Ante ello, el médico solo pudo decretar que se trataba de un "funcionamiento incorrecto del reloj inteligente", por lo que el tratamiento se traducía en "valorar los síntomas antes de acudir al sistema sanitario y reparar el reloj inteligente".

Ahora que ese informe se ha viralizado en las redes sociales, con casi 10 mil 'me gusta', muchos profesionales del sector de la salud aseguran que habitualmente reciben casos muy similares a este.